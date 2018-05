Condividi | Red 13:49 In occasione dei festeggiamenti per la Festa della mamma, nell’ospedale Civile algherese si svolgerà il primo Open day del Reparto di Ostetricia per creare un momento di incontro tra gli operatori e le donne in dolce attesa e per discutere insieme degli aspetti sociosanitari legati alla maternità ed all´allattamento al seno Primo Open day del Reparto Ostetricia di Alghero



ALGHERO - In occasione dei festeggiamenti per la Festa della mamma, nell’ospedale Civile di Alghero si svolgerà il primo Open day del Reparto di Ostetricia per creare un momento di incontro tra gli operatori e le donne in dolce attesa e per discutere insieme degli aspetti sociosanitari legati alla maternità ed all'allattamento al seno. L’Open day nel Reparto diretto da Speranza Piredda si svolgerà venerdì 11 maggio.



Nell'occasione, il personale medico ed ostetrico sarà a disposizione dell’utenza, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, per dei colloqui privati, nei quali discutere esigenze ed aspettative della coppia. Inoltre, verrà illustrato il ventaglio dei servizi sanitari offerti nel reparto, in un'ottica di umanizzazione della nascita in cui genitori e bambini sono al centro delle attenzioni del personale sanitario.



La manifestazione vede anche la partecipazione del personale delle strutture consultoriali e delle associazioni delle mamme, da sempre sensibili alle tematiche legate alla gravidanza e alla nascita. L'Open day è solo la prima di altre iniziative, che si svolgeranno sempre nel reparto di Ostetricia, pensate per creare con le future mamme un rapporto costante basato sulla conoscenza reciproca e su un'informazione più approfondita delle attività offerte dalla struttura.