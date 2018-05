Condividi | A.S. 11:33 L´incontro in programma martedì aperto alla partecipazione di tutti, è in programma presso il salone parrocchiale della chiesa San Giovanni Bosco, in via Salvatore Diez Alghero: Giunta alla Pivarada



ALGGHERO - Si terrà martedì 8 maggio 2018 (ore 18), l'assemblea pubblica del Comitato di Quartiere la Pivarada alla quale parteciperà il sindaco Mario Bruno e i componenti della Giunta comunale. L'incontro aperto alla partecipazione di tutti, è in programma presso il salone parrocchiale della chiesa San Giovanni Bosco, in via Salvatore Diez. «Sarà l'occasione per affrontare con i residenti tutti gli aspetti più rilevanti di natura programmatica che coinvolgono il quartiere ed eventuali problematiche riscontrate da chi il quartiere lo vive quotidianamente».

