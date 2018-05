video Condividi | S.O. 9:31 Pompieropoli, bimbi vigili ad Alghero



Apprezzamento per la due giorni dimostrativa andata in scena al Quarter di Alghero con i vigili del fuoco. Giochi, percorsi e dimostrazioni per approfondire la cultura della sicurezza. Bimbi entusiasti con la possibilità di toccare con mano le attrezzature da lavoro. Le immagini Quotidiano di Alghero Apprezzamento per la due giorni dimostrativa andata in scena al Quarter di Alghero con i vigili del fuoco. Giochi, percorsi e dimostrazioni per approfondire la cultura della sicurezza. Bimbi entusiasti con la possibilità di toccare con mano le attrezzature da lavoro. Le immagini • Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV