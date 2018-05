Condividi | Red 20:13 Una vittoria importante per 15-22 sul campo del Monferrato, quattro punti guadagnati ed ancora uno di vantaggio sulla diretta inseguitrice, l’Edilnol Biella. Un passo in più verso l’obiettivo stagionale, quando alla conclusione del campionato manca solo un’ultima e decisiva sfida Rugby: l’Amatori Alghero sbanca Alessandria



ALGHERO – L’Amatori Alghero sbanca per 15-22 il campo del Monferrato nella penultima giornata del girone 1 del campionato nazionale di serie B. Le due squadre si sono affrontate in un match tirato e nel quale il primo tempo si è chiuso con un punteggio basso, 5-3 per i padroni di casa. E’ stato Anversa il primo a finire in tabellino con un piazzato. Monferrato ha risposto al 29’ con una meta di Caramella, non trasformata. Più gioco nella ripresa, dove sono stati segnati i punti decisivi con un momento nel quale le due compagini si sono anche trovate in parità, 10-10. Ed è stato proprio in quel frangente che Bortolussi e compagni hanno ingranato la marcia e hanno lanciato la volata verso la vittoria finale.



Per la cronaca, nel secondo tempo sono state siglate solo mete. Già al primo minuto Tevdoradze se ne va in meta e Anversa ha trasformato per il 5-10. Gli algheresi però vengono raggiunti grazie ai 5 punti messi segno da Zucconi. Non c’è tregua, Anversa risponde subito con un’altra meta e altri 5 punti che segnano il primo sorpasso algherese. Pesapane ci mette il carico con meta e relativa trasformazione, l’ala algherese e il suo compagno e allenatore mettono in cascina altri 7 punti, raggiungendo quota 22. Ma il Monferrato approfitta di un sostanzioso recupero andando a siglare con En Naour un’altra meta e 5 punti che fanno salire la formazione di casa a 15 e le fanno anche conquistare un punto in classifica.



In definitiva, l’Alghero ha fatto il suo dovere, arrivando al “Ferrovieri” di Alessandria conscia di ciò che era necessario fare, ovvero strappare punti al Monferrato per mantenere la seconda posizione e giocarsela da vicecapolista in casa con il Biella, vittoriosa anch’essa in questa penultima giornata. Solo 80’ dividono l’Alghero da un ritorno voluto e atteso in serie A. La classifica vede sempre Cus Milano (90) in vetta, seguita dall’Alghero (87) e dal Biella (86). Non è ancora finita ma quello fatto finora dimostra quanto la squadra senta la responsabilità dell’obiettivo e la sua forza in questo girone. Ancora sette lunghi giorni di preparazione e concentrazione al top prima che cali il sipario.



MONFERRATO-AMATORI ALGHERO 15-22:

MONFERRATO: Brumana, Perissinotto (22’st Tescaro), Heymans, En Naour, Ragusi, Caramella, Zucconi, Mandelli, Ameglio, Farinetti (37’st Palazzetti), Carafa (40’ Cotaj), Cavallini (8’ Gallo), Carloni (22’st Borrelli), Pallaro, Martinetto (8’st Raviola). Coach Roberto Mandelli.

AMATORI ALGHERO: Bortolussi, Francesio, Serra, Delrio, Pesapane (37’st Sanciu), Anversa, Armani, Fernandez, Fall (40’st Peana), Ceglia (37’st Daga), Tevdoradze (37’st Loi), Paco, Micheletti, Spirito (40’st Paddeu), Salaris (40’st Bonetti). Coach Marco Anversa.

