Il Cardinale per l´addio al Don

ALGHERO - Saranno il Cardinale Lluís Maria Martinez Sistach, Arcivescovo emerito di Barcellona, e il Vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa, Mauro Maria Morfino, a celebrare in Cattedrale nella giornata di lunedì (ore 10.30) i funerali di don Antoni Nughes [



Rector emèrit del Santuari de la Mare de Déu de Vallverd, Director emèrit dels béns culturals de l’arxiu i del museu diocesà, de Don Antoni Nughes «recorden l'home i lo mestre que ha sempre posat al centre de cada sua accitó i obra lo bé i l'emancipació de la comunitat algueresa i la valorització del patrimoni lingüístic, cultural, artístic i monumental de La Barceloneta de Sardenya. Defensor de les tradicions religioses i populars de l'Alguer, home de combat, ha sempre treballat per enfortir nels algueresos lo sentiment de apartenencia a un popul de identitat» sottolineano i soci de l'Obra Cultural, la direzione, i maestri i gli alunni de l'Escola de Alguerés.



Il Cardinale Lluís Maria Martinez Sistach aveva partecipato anche di recente alla cerimonia di consegna della massima onorificenza che la città riconosce nell’ambito della valorizzazione della cultura, della lingua e delle tradizioni algheresi, svoltasi al Teatro Civico. Insieme al Vescovo di Alghero e al Sindaco aveva ricordato il grande lavoro di studio e ricerca svolto da Don Nughes dimostrando grande amicizia e vicinanza.



