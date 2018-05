Condividi | S.O. 10:40 Mentre la città Alghero ha superato con fatica le gravissime criticità ereditate dalle passate gestioni della nettezza urbana, con evidenti miglioramenti sul decoro e la pulizia, rimane difficile combattere le residue (ma non poche) sacche d´inciviltà Incivili scatenati a Sella & Mosca | Foto



ALGHERO - Incivili scatenati nell'agro della Riviera del Corallo. Nonostante la presenza degli ecocentri dislocati in città, non di rado è possibile imbattersi in vergognosi accumuli di rifiuti abbandonati impunemente nelle zone più nascoste del territorio. L'ultimo raid certificato dalle immagini di alcuni residenti infuriati risale alla mattinata di sabato. E' il caso dello scempio di fronte al cancello "Tanca Farra" della tenute Sella & Mosca. «L'inciviltà non ha più confine» scrive il lettore che ha inviato la foto alla redazione di Alguer.it. Mentre la città Alghero ha superato con fatica le gravissime criticità ereditate dalle passate gestioni della nettezza urbana, con evidenti miglioramenti sul decoro e la pulizia, rimane difficile combattere le residue (ma non poche) sacche d'ignoranza: controlli più serrati e severe sanzioni, unite ad un'educazione più attenta delle nuove generazioni, le uniche strade percorribili.