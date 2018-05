Condividi | M.P. 22:01 La segnalazione era stata presentata dal consigliere Tellini durante l’ultimo consiglio per ribadire la responsabilità di chi nega ancora una volta ai consiglieri di poter disporre di tutta la documentazione finanziaria da esaminare in tempo utile per la predisposizione degli emendamenti Porto Torres: Comune in forte ritardo sul bilancio



PORTO TORRES - Ancora una volta i consiglieri di minoranza lamentano il ritardo nel deposito della documentazione sul bilancio preventivo quindi l’impossibilità d esercitare - per difetto del tempo minimo necessario – le proprie prerogative dal punto di vista della formulabilità degli emendamenti. L'approvazione del documento di programmazione finanziaria del Comune di Porto Torres è in forte ritardo rispetto alla data massima in cui doveva essere approvata ovvero il 31 marzo.



«Siamo agli inizi di maggio e non siamo più disposti a ricucire le falle generate da una programmazione e redazione del documento - afferma il consigliere Davide Tellini - i cui ritardi di redazione non possono ricadere sui consiglieri comunali di minoranza, come pure sull'intero consiglio. Non sono più tollerabili ritardi le cui conseguenze ricadono fortemente sulla città e sui cittadini. Non essendo stato ancora approvato ad oggi sono vincolati fondi importanti che si riflettono sulle tasche di noi tutti». La segnalazione era stata presentata dal consigliere Tellini durante l’ultimo consiglio per ribadire la responsabilità di chi nega ancora una volta ai consiglieri di poter disporre di tutta la documentazione finanziaria da esaminare in tempo utile per la predisposizione degli emendamenti, ossia per la individuazione nelle scelte di programmazione dell’Ente comunale e dei possibili correttivi da apportarvi.



«Questi fatti devono fare riflettere la Giunta! La responsabilità non può ricadere su chi percepisce pochi euro di indennità di carica, ma che responsabilmente cerca di poter discutere tale documento ed apportare modifiche o emendamenti – puntualizza il consigliere Tellini – infatti sarà un bilancio meramente tecnico senza nessuna incisione politica e questo la dice lunga sulla capacità di incisione della maggioranza. Una maggioranza che aveva promesso un cambio di passo della struttura, ma che invece, come in questo caso, dalla stessa appare in ostaggio». Il primo cittadino Sean Wheeler pur dichiarandosi critico nei confronti della struttura per i ritardi sulla documentazione ha chiesto senso di responsabilità sull’approvazione del bilancio preventivo. Commenti PORTO TORRES - Ancora una volta i consiglieri di minoranza lamentano il ritardo nel deposito della documentazione sul bilancio preventivo quindi l’impossibilità d esercitare - per difetto del tempo minimo necessario – le proprie prerogative dal punto di vista della formulabilità degli emendamenti. L'approvazione del documento di programmazione finanziaria del Comune di Porto Torres è in forte ritardo rispetto alla data massima in cui doveva essere approvata ovvero il 31 marzo.«Siamo agli inizi di maggio e non siamo più disposti a ricucire le falle generate da una programmazione e redazione del documento - afferma il consigliere Davide Tellini - i cui ritardi di redazione non possono ricadere sui consiglieri comunali di minoranza, come pure sull'intero consiglio. Non sono più tollerabili ritardi le cui conseguenze ricadono fortemente sulla città e sui cittadini. Non essendo stato ancora approvato ad oggi sono vincolati fondi importanti che si riflettono sulle tasche di noi tutti». La segnalazione era stata presentata dal consigliere Tellini durante l’ultimo consiglio per ribadire la responsabilità di chi nega ancora una volta ai consiglieri di poter disporre di tutta la documentazione finanziaria da esaminare in tempo utile per la predisposizione degli emendamenti, ossia per la individuazione nelle scelte di programmazione dell’Ente comunale e dei possibili correttivi da apportarvi.«Questi fatti devono fare riflettere la Giunta! La responsabilità non può ricadere su chi percepisce pochi euro di indennità di carica, ma che responsabilmente cerca di poter discutere tale documento ed apportare modifiche o emendamenti – puntualizza il consigliere Tellini – infatti sarà un bilancio meramente tecnico senza nessuna incisione politica e questo la dice lunga sulla capacità di incisione della maggioranza. Una maggioranza che aveva promesso un cambio di passo della struttura, ma che invece, come in questo caso, dalla stessa appare in ostaggio». Il primo cittadino Sean Wheeler pur dichiarandosi critico nei confronti della struttura per i ritardi sulla documentazione ha chiesto senso di responsabilità sull’approvazione del bilancio preventivo.