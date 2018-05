Condividi | Red 21:16 Il XV algherese si prepara ad affrontare le ultime due partite della stagione. Si comincia con la sfida di domani, in casa del Monferrato, quarta della classe. La stagione si chiuderà domenica prossima, in casa, contro l´Edilnol Biella Amatori Alghero pronta allo sprint finale



ALGHERO - Monferrato e Biella. Sono queste le avversarie dell’Amatori Alghero nelle ultime due giornate del girone 1 che chiuderanno la stagione 2017/18 di serie B. La squadra dell'allenatore-giocatore Marco Anversa, reduce dall’ampia vittoria sulla Probiotical Amatori Novara, è seconda in classifica con 83punti, a due lunghezze dalla capolista Cus Milano e proprio davanti alle due piemontesi Biella (81) e Monferrato (77).



Ed è proprio quest’ultima che ospiterà domani, domenica 6 maggio, la compagine algherese. Fare punti è molto importante, ma si sa che sui campi piemontesi non è mai semplice portarsi via qualcosa. Ma se da una parte c’è chi può contare sul fattore campo, dall’altra ci sono le motivazioni che vanno oltre i confini territoriali. L’Alghero vuole e deve rimanere ai vertici di questa classifica per continuare ad inseguire il sogno della promozione. Anche perché, nell’ultima gara della stagione, arriveranno i biellesi a giocare a Maria Pia nell’ultima giornata di campionato.



