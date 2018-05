video Condividi | S.O. 19:09 Bufale e fake-news, parla Marino (Udc)



La consigliera comunale dell´Udc, Donatella Marino, al microfono del Quotidiano di Alghero dice di dover «assolutamente smentire le notizie prive di ogni fondamento circolate qualche giorno fa circa il fantasioso ingresso in maggioranza». Le sue parole contro quelle che definisce vere e proprie "bufale" La consigliera comunale dell´, Donatella Marino, al microfono deldice di dover «assolutamente smentire le notizie prive di ogni fondamento circolate qualche giorno fa circa il fantasioso ingresso in maggioranza». Le sue parole contro quelle che definisce vere e proprie "bufale" • Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV