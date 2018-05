video Condividi | A.S. 19:03 Bosa sommersa come Venezia: immagini



Il video pubblicato sui social da Giovanni Pusceddu fa il giro del web. Bosa come Venezia: le strade invase dall´acqua, gravissimi danni per il maltempo. La pioggia anche oggi ha colpito l´isola, mettendo in ginocchio la città-gioiello e le campagne. Una situazione da bollino rosso soprattutto nel centro abitato.