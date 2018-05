video Condividi | A.S. 18:50 Masterclass con Pulina, Lopez e Ward: guarda



Maurizio Pulina, Massimo Lopez e Monica Ward lanciano la nuova masterclass di doppiaggio, dizione e recitazione che si terrà il prossimo mese di giugno al Cinema Odissea di Cagliari. «Siamo felicissimi di ritornare in Sardegna». Le loro parole Maurizio Pulina, Massimo Lopez e Monica Ward lanciano la nuova masterclass di doppiaggio, dizione e recitazione che si terrà il prossimo mese di giugno al Cinema Odissea di Cagliari. «Siamo felicissimi di ritornare in Sardegna». Le loro parole • Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV