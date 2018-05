Condividi | Mariangela Pala 17:12 Il vano ipogeico della chiesetta di San Gavino a Mare è stato invaso dall’acqua a seguito delle forti piogge dei giorni scorsi che non hanno lasciato tregua neppure nella giornata della processione dei tre Santi Martiri Infiltrazioni chiesa di Balai: rischio chiusura



PORTO TORRES - Il vano ipogeico della chiesetta di San Gavino a Mare è stato invaso dall’acqua a seguito delle forti piogge dei giorni scorsi che non hanno lasciato tregua neppure nella giornata della processione dei tre Santi Martiri. La struttura che dal 3 maggio accoglie le statue lignee dei Protomartiri Turritani Gavino, Proto e Gianuario - costruita su una roccia a picco sul mare - presenta infiltrazioni di acqua piovana nell’ipogeo, con distacco di materiale, e si evidenziano ulteriori distacchi di materiali lapidei dalla parte superiore della volta della chiesa.



Criticità che metterebbero a serio rischio anche la sua staticità. La segnalazione è stata fatta dal consigliere comunale Franco Pistidda durante l’ultima seduta del consiglio, venerdì 4 maggio. «Vorrei allarmare anche voi per farvi intervenire subito anche tramite i vigili del fuoco, – ha detto Pistidda – perché i fedeli si sono organizzati con dei secchi e attrezzi di fortuna per svuotare la chiesa dall’acqua, ma è necessario un intervento congiunto per porre fine a questa situazione critica per la sicurezza delle persone».



Il sindaco Sean Wheeler ha promesso di intervenire subito. «Ci attiveremo in tal senso - ha dichiarato in aula - con la possibilità di prendere dei provvedimenti che potrebbero pregiudicare la manifestazione». Decisioni del primo cittadino per garantire la sicurezza delle persone, ma che i fedeli potrebbero non gradire. Commenti PORTO TORRES - Il vano ipogeico della chiesetta di San Gavino a Mare è stato invaso dall’acqua a seguito delle forti piogge dei giorni scorsi che non hanno lasciato tregua neppure nella giornata della processione dei tre Santi Martiri. La struttura che dal 3 maggio accoglie le statue lignee dei Protomartiri Turritani Gavino, Proto e Gianuario - costruita su una roccia a picco sul mare - presenta infiltrazioni di acqua piovana nell’ipogeo, con distacco di materiale, e si evidenziano ulteriori distacchi di materiali lapidei dalla parte superiore della volta della chiesa.Criticità che metterebbero a serio rischio anche la sua staticità. La segnalazione è stata fatta dal consigliere comunale Franco Pistidda durante l’ultima seduta del consiglio, venerdì 4 maggio. «Vorrei allarmare anche voi per farvi intervenire subito anche tramite i vigili del fuoco, – ha detto Pistidda – perché i fedeli si sono organizzati con dei secchi e attrezzi di fortuna per svuotare la chiesa dall’acqua, ma è necessario un intervento congiunto per porre fine a questa situazione critica per la sicurezza delle persone».Il sindaco Sean Wheeler ha promesso di intervenire subito. «Ci attiveremo in tal senso - ha dichiarato in aula - con la possibilità di prendere dei provvedimenti che potrebbero pregiudicare la manifestazione». Decisioni del primo cittadino per garantire la sicurezza delle persone, ma che i fedeli potrebbero non gradire.