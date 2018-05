Condividi | M.P. 17:01 Un’auto si è capovolta sulla rotatoria di Balai Lontano in seguito allo scontro con un’altra vettura. Un incidente rocambolesco questa mattina poco prima delle 10 nella rotatoria che incrocia quattro corsie Incidente rocambolesco nella rotatoria di Balai Lontano



PORTO TORRES - Un’auto si è capovolta sulla rotatoria di Balai Lontano in seguito allo scontro con un’altra vettura. Un incidente rocambolesco questa mattina poco prima delle 10 nella rotatoria che incrocia quattro corsie.



Una Fiat Punto proveniente da Platamona, nella sp 81, si è scontrata per una probabile mancata precedenza con una Matiz Chevrolet che si apprestava a voltare in via Libero Grassi. Un tamponamento violento che ha fatto ribaltare la Matiz che ha finito la sua corsa sul marciapiede lasciando incastrato il conducente per alcuni minuti.



Sono stati i vigili del fuoco ad estrarre l'uomo dall'abitacolo per fortuna senza conseguenze gravi. Lievemente ferito anche il conducente della Fiat Punto. Entrambi sono stati trasportati con l'ambulanza del 118 al pronto soccorso di Sassari per accertamenti. Sul posto per i rilievi anche la Polizia municipale che ha provveduto a disporre il senso unico alternato di marcia per circa un'ora e mezza. I vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione dei detriti e alla pulizia della corsia.