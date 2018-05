Condividi | Red 15:51 Mentre transitava in Via Principe Umberto, nel Centro storico di Alghero, una ruota del pesante mezzo è sprofondata in una buca, nei pressi di un cantiere, probabilmente agevolata dalle insistenti piogge di questi giorni Autobotte sprofonda: intervengono i Vigili del fuoco



ALGHERO – Piccolo incidente, oggi (sabato), per un'autobotte. Mentre transitava in Via Principe Umberto, nel Centro storico di Alghero, una ruota del pesante mezzo è sprofondata in una buca, nei pressi di un cantiere, probabilmente allargata dalle insistenti piogge di questi giorni. Nessun danno, fortunatamente, per l'autista. Sul posto, sono intervenuti i Vigili del fuoco.