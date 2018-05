Condividi | Red 15:24 Un Falcon 50 del 31esimo Stormo dell’Aeronautica militare ha effettuato un trasporto sanitario urgente per un bimbo di tre anni, che doveva essere trasferito d’urgenza all’Ospedale Mayer Volo Alghero-Firenze per un bimbo in fin di vita



ALGHERO – Nuovo volo sanitario da Alghero verso un nosocomio dela Penisola. Un Falcon 50 del 31esimo Stormo dell’Aeronautica militare ha effettuato un trasporto sanitario urgente dall'aeroporto algherese a quello di Firenze per un bimbo di tre anni, che doveva essere trasferito d’urgenza all’Ospedale Mayer.



Il trasporto del piccolo paziente è stato richiesto dalla Prefettura di Sassari. A bordo del velivolo, era presente un'equipe medica allertata ad hoc.



Al momento dell'atterraggio, era pronta un'ambulanza per il pronto trasporto in ospedale. La richiesta di supporto è pervenuta dalla Prefettura di Nuoro alla Sala situazioni di vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica militare che ha tra i propri compiti quello di organizzare e gestire questo genere di trasporti su tutto il territorio nazionale.