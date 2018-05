Condividi | Red 18:04 Sono undici le donne che ieri mattina hanno ricevuto dall’assessore regionale della Sanità Luigi Arru l’attestato che riconosce il percorso di inclusione attiva fatto grazie al progetto di alta cucina del Plus di Ales Terralba Reis: Arru ad Ales



ALES - Sono undici le donne che ieri mattina (venerdì) hanno ricevuto dall’assessore regionale della Sanità Luigi Arru l’attestato che riconosce il percorso di inclusione attiva fatto grazie al progetto di alta cucina del Plus di Ales Terralba. Le donne, di diversi Comuni dell’Oristanese, sono state individuate dai Servizi sociali e supportate da psicologhe nell’inserimento nel gruppo di lavoro, guidato dallo chef Gianni Picci.



Arru, dopo aver ringraziato i sindaci del Plus (trentadue le Amministrazioni coinvolte) ed il coordinatore del progetto Marco Zurru, ha sottolineato come quello di Ales Terralba rappresenti un esempio concreto di ciò che il Reis deve essere. «Con questa iniziativa – ha detto l'asessore – tocchiamo con mano la logica del Reddito di inclusione sociale. C’è la volontà di fare gruppo, di mettere insieme Amministrazioni diverse che fanno comunità, persone che stanno insieme e mettono a disposizione le proprie capacità ed esperienze, che recuperano la propria autonomia in un’ottica di riscatto».



«Questo è il Reis e a breve avremo la nuove linee guida, elaborate in collaborazione con l’Anci Sardegna», ha concluso l'esponente della Giunta Pigliaru. In pochi mesi, le partecipanti si sono cimentate con oltre trecento piatti di alta cucina, seguite dallo chef Picci e, al termine del percorso, hanno acquisito una professionalità spendibile sul mercato del lavoro (infatti, una di loro ha già trovato impiego come cuoca).



Nella foto: l'assessore Arru tra le cuoche