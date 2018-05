Condividi | Red 17:03 Gli spazi dell’ex Biblioteca universitaria di Sassari, spogli dei libri migrati verso una nuova sede, rivivono grazie al contributo di 54 artisti della scena internazionale, rappresentativi di sedici Nazioni e quattro generazioni, che raccolgono l’invito a riempire d’arte le scaffalature vuote A Sassari, i libri riprendono vita



SASSARI - Gli spazi dell’ex Biblioteca universitaria di Sassari, spogli dei libri migrati verso una nuova sede, rivivono grazie al contributo di 54 artisti della scena internazionale, rappresentativi di sedici Nazioni e quattro generazioni, che raccolgono l’invito a riempire d’arte le scaffalature vuote. Giovedì 10 maggio, alle 18, nella sede centrale dell'Università degli studi di Sassari, nell'ex Biblioteca universitaria di Piazza Università, sarà inaugurata la mostra “No Man's library/La biblioteca di tutti”, nell'ambito del progetto “Sentieri contemporanei”. Ceramica, tessuti, bronzo, acqua, neon, laser e, ovviamente, quintali di carta, si appropriano dei ripiani e si accompagnano al contributo di fotografi, poeti e film-maker. L’ordine alfabetico è l’unica convenzione dell’esposizione, che presenta al pubblico un catalogo per autori di interpretazioni diversissime, una accanto all’altra e dalla prima all’ultima lettera dell’alfabeto internazionale.



No Man's library/La biblioteca di tutti, a cura dell'associazione Zerynthia, fa parte del progetto triennale Sentieri contemporanei, palinsesto itinerante di dialogo ed interazione tra arte, scienza e formazione promosso da Fondazione di Sardegna con Decamaster/Master in Diritto ed economia per la cultura e l'arte dell'Università di Sassari e Zerynthia associazione per l'arte contemporanea Odv, con il patrocinio della Fondazione No Man's land. La mostra sarà visitabile fino a sabato 30 giugno. Per tutto il mese di maggio, a partire dal 10, sarà aperta il lunedì ed il giovedì, dalle 10 alle 13, venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. A giugno, dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 19, il venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.



