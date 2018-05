Condividi | Red 14:06 Biglietti in prevendita per “L´art de l´encontre”, in programma venerdì 29 giugno alle Tenute Sella&Mosca. Protagonisti della serata saranno Eugenio Finardi e Franca Masu Finardi e Masu ad Alghero: via alla prevendita



ALGHERO - È in corso la prevendita dei biglietti per “L'art de l'encontre”, la serata in programma venerdì 29 giugno, alle 21.30, alle Tenute Sella&Mosca, ad Alghero, per la prima edizione di JazzAlguer, la rassegna in corso (da dicembre 2017 e fino a luglio) nella cittadina catalana per l'organizzazione dell'associazione culturale Bayou club-events e la direzione artistica di Paolo Fresu; una serata che si annuncia ricca di emozioni ed all'insegna dell'arte dell'incontro con due artisti davvero capaci di parlare all'anima dell'ascoltatore: Eugenio Finardi (un cammino lungo oltre quarant'anni nel mondo della canzone d'autore) e Franca Masu (una delle voci più internazionali del panorama musicale dell'area mediterranea).



I due artisti saranno al centro dei riflettori in momenti distinti, ognuno con il proprio gruppo e programma. Ma per il cantautore milanese (che fa tappa con il suo tour “Finardimente”, accompagnato da Giovanni “Giuvazza” Maggiore alle chitarre, Claudio Arfinengo alle percussioni e Federica Finardi Goldberg al violoncello) e la cantante algherese (con Oscar Del Barba al pianoforte, Fausto Beccalossi alla fisarmonica, Salvatore Maltana al contrabbasso e Massimo Russino alla batteria) ci sarà anche modo di interpretare insieme alcuni brani attinti per l'occasione dai rispettivi repertori o da mondi musicali affini.



I biglietti, al prezzo di 20euro (più diritti di prevendita), si possono acquistare on-line e nei punti vendita del circuito Box office Sardegna. La prima edizione di JazzAlguer è organizzata dall'associazione culturale Bayou club-events, con il contributo del Comune di Alghero, della Fondazione di Sardegna, della Camera di commercio di Sassari, della Fondazione Alghero e di alcuni sponsor privati, con il patrocinio dell'Assessorato regionale del Turismo.



