Servizi straordinari di controllo nel Sassarese

SASSARI – Giovedì 26 e venerdì 27 aprile, la Polizia di Stato ha effettuato numerosi servizi straordinari di controllo del territorio, con l'impiego di equipaggi del Commissariato di Pubblica sicurezza di Ozieri e del Reparto Prevenzione crimine Sardegna di Abbasanta. I servizi sono stati disposti dal questore di Sassari Diego Buso, in seguito a reati predatori nel territorio del Goceano. Durante i servizi, che hanno riguardato in particolare i Comuni di Esporlatu, Illorai, Bottida e Burgos, sono stati effettuati dieci posti di controllo, durante i quali sono state identificate sessantotto persone e controllate cinquantotto autovetture.