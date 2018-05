Condividi | Mariangela Pala 12:14 Ancora pericolante il palo della segnaletica stradale verticale collocato nell’incrocio tra via Balai e via Ettore Sacchi. Palo pericolante all’incrocio Balai-via Ettore Sacchi



PORTO TORRES - Ancora pericolante il palo della segnaletica stradale verticale collocato nell’incrocio tra via Balai e via Ettore Sacchi. Nei giorni scorsi gli operai del Comune erano intervenuti per riposizionare il palo ormai piegato alla base.



Una sistemazione provvisoria con un blocco nel punto di appoggio effettuato attraverso dei cugni di legno che però non sono serviti a risolvere il problema. Il forte vento di questi giorni, infatti, ha nuovamente inclinato il palo ormai in bilico, una struttura che avrebbe bisogno di un intervento di riparazione definitivo, magari con un po' di cemento nel basamento per evitare il rischio che possa cadere su qualche passante in un una intersezione stradale già abbastanza problematica.



Uno dei punti più critici della rete viaria, spesso teatro di incidenti, pericoloso anche per i pedoni che attraversano la strada ormai priva delle strisce pedonali.