Condividi | 7:45 I numeri confermano il primato: Il Quotidiano di Alghero è il mezzo d´informazione più popolare del territorio con un indice di penetrazione tra la popolazione record, tra i più alti in Italia. All´orizzonte un traguardo di portata storica: 18 anni di pubblicazione. Tanto è passato da quel rivoluzionario 11 novembre 2000. Da allora milioni di pagine scaricate e milioni di utenti. Numeri record, 2018 conferma il primato



Innovazione, impegno, autorevolezza: tutto questo è informazione. Quando si diventa maggiorenni è tutto più chiaro (a volte). E diciotto anni per l'informazione in rete equivale ad essere almeno centenari nella carta stampata. Parola di chi, un primo traguardo, lo ha davanti agli occhi. Il primo Quotidiano online della Regione Sardegna si prepara a festeggiare uno di quegli eventi di portata storica. Tanto è passato da quel rivoluzionario 11 novembre 2000. Erano le 17,45 di una sera piovosa, quando il server ha rilasciato la prima versione di quello che oggi è diventato, senza false modestie, un sistema editoriale all'avanguardia, uno dei siti d'informazione più visitati dell'Isola, tra i quotidiani locali nazionali con l'indice di penetrazione tra la popolazione più alto d'Italia, punto di riferimento negli anni per svariate iniziative simili.



Da allora milioni di pagine scaricate e milioni di utenti. Alcuni restyling grafici che hanno segnato il tempo, ma un'unica grande "a", simbolo indiscusso d'informazione. A 360 gradi, su tutti i fatti più importanti del panorama regionale, con particolare riferimento alla città di Alghero da dove tutto è iniziato. Una piattaforma completa che dal 2013 ha inaugurato il primo network d'informazione iperlocale in Sardegna esclusivamente online - IsolaMedia - ed oggi comprende SassariNews.it, Olbia24.it, PortoTorres24.it, NuoroNews.it, OristanoNews.it e CagliariOggi.it. Vere e proprie testate capaci di dialogare, far parlare e informare un'intera Isola - la Sardegna - partendo dal locale e proiettandola nel globale.



Impegno e una crescente popolarità hanno consentito di raggiungere un risultato impensato. Più di 120mila utenti social di network, oltre 3mila iscritti sul canale ufficiale Youtube e decine di migliaia di pagine visualizzate giornalmente che diventano milioni ogni mese. Numeri che, da soli, fanno venire le vertigini e confermano un primato costruito grazie ai lettori sempre più attenti, ai numerosi commenti, agli opinionisti, ai politici che scalpitano e a quelli che tentano invano di screditare, alle numerose associazioni e ad un tessuto culturale locale sempre più frizzante. I primi mesi del 2018 confermano un trend consolidato: Alguer.it si consolida quale mezzo di comunicazione più popolare nel territorio e apre a nuove esperienze. Ancora pochi mesi per scoprire quali. Nel frattempo un occhio sempre attento ai lettori e una finestra costantemente aperta a opinioni e commenti. Da chiunque arrivino. Commenti Innovazione, impegno, autorevolezza: tutto questo è informazione. Quando si diventa maggiorenni è tutto più chiaro (a volte). E diciotto anni per l'informazione in rete equivale ad essere almenonella carta stampata. Parola di chi, un primo traguardo, lo ha davanti agli occhi. Il primo Quotidiano online della Regione Sardegna si prepara a festeggiare uno di quegli eventi di portata storica. Tanto è passato da quel rivoluzionario 11 novembre 2000. Erano le 17,45 di una sera piovosa, quando il server ha rilasciato la prima versione di quello che oggi è diventato, senza false modestie, un sistema editoriale all'avanguardia, uno dei siti d'informazione più visitati dell'Isola, tra i quotidiani locali nazionali con l'indice di penetrazione tra la popolazione più alto d'Italia, punto di riferimento negli anni per svariate iniziative simili.Da allora milioni di pagine scaricate e milioni di utenti. Alcuni restyling grafici che hanno segnato il tempo, ma un'unica grande "a", simbolo indiscusso d'informazione. A 360 gradi, su tutti i fatti più importanti del panorama regionale, con particolare riferimento alla città di Alghero da dove tutto è iniziato. Una piattaforma completa che dal 2013 ha inaugurato il primo network d'informazione iperlocale in Sardegna esclusivamente online -- ed oggi comprende. Vere e proprie testate capaci di dialogare, far parlare e informare un'intera Isola - la Sardegna - partendo dal locale e proiettandola nel globale.Impegno e una crescente popolarità hanno consentito di raggiungere un risultato impensato. Più di 120mila utenti social di network, oltre 3mila iscritti sul canale ufficialee decine di migliaia di pagine visualizzate giornalmente che diventano milioni ogni mese. Numeri che, da soli, fanno venire le vertigini e confermano un primato costruito grazie ai lettori sempre più attenti, ai numerosi commenti, agli opinionisti, ai politici che scalpitano e a quelli che tentano invano di screditare, alle numerose associazioni e ad un tessuto culturale locale sempre più frizzante. I primi mesi del 2018 confermano un trend consolidato:si consolida quale mezzo di comunicazione più popolare nel territorio e apre a nuove esperienze. Ancora pochi mesi per scoprire quali. Nel frattempo un occhio sempre attento ai lettori e una finestra costantemente aperta a opinioni e commenti. Da chiunque arrivino.