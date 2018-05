Condividi | Red 10:24 «Dal Governo massima disponibilità a trovare concrete soluzione», hanno dichiarato i due assessori regionali dell´Agricoltura e del Personale, al termine dell´incontro con Marianna Madia, per discutere la vicenda dei lavoratori dell´Associazione regionale allevatori Caria e Spanu incontrano il ministro



CAGLIARI - «C’è la massima disponibilità da parte del Governo, attraverso la ministra della Pubblica amministrazione Marianna Madia, a trovare le migliori soluzioni alla vicenda dei lavoratori dell’Associazione regionale allevatori sulla base dell’ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale lo scorso 14 marzo. Abbiamo discusso, in modo proficuo, e dato seguito a un’interlocuzione che avrà ulteriori sviluppi nei prossimi giorni».



Lo hanno dichiarato gli assessori regionali all’Agricoltura Pier Luigi Caria ed al Personale Filippo Spanu che, insieme al deputato Gavino Manca ed ai presidenti delle Commissioni Bilancio e Agricoltura del Consiglio regionale Franco Sabatini e Luigi Lotto, hanno incontrato giovedì, a Roma, l’esponente del Governo per esaminare la situazione dei dipendenti dell’Ara, 280 tra tecnici, agronomi e veterinari che operano nel contesto agricolo e zootecnico, garantendo servizi pubblici, sulla base di una convenzione tra l’Agenzia Laore e l’Ara. Caria e Spanu hanno ricostruito la vicenda dei lavoratori, che invocano da tempo la stabilizzazione negli organici della Regione autonoma della Sardegna, e ribadito l’esistenza all’interno dell’Associazione di professionalità qualificate.



«Abbiamo concordato con la ministra Madia di approfondire tutte le questioni nel corso di un incontro in programma la prossima settimana, che verrà allargato ai rappresentanti degli altri ministeri competenti. In quella sede – hanno spiegato in conclusione i due assessori – sarà valutata nel dettaglio la proposta che la Regione intende portare all’attenzione del Consiglio regionale per dare risposte alle istanze dei dipendenti dell’Ara».



Nella foto: l'assessore regionale Pier Luigi Caria Commenti CAGLIARI - «C’è la massima disponibilità da parte del Governo, attraverso la ministra della Pubblica amministrazione Marianna Madia, a trovare le migliori soluzioni alla vicenda dei lavoratori dell’Associazione regionale allevatori sulla base dell’ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale lo scorso 14 marzo. Abbiamo discusso, in modo proficuo, e dato seguito a un’interlocuzione che avrà ulteriori sviluppi nei prossimi giorni».Lo hanno dichiarato gli assessori regionali all’Agricoltura Pier Luigi Caria ed al Personale Filippo Spanu che, insieme al deputato Gavino Manca ed ai presidenti delle Commissioni Bilancio e Agricoltura del Consiglio regionale Franco Sabatini e Luigi Lotto, hanno incontrato giovedì, a Roma, l’esponente del Governo per esaminare la situazione dei dipendenti dell’Ara, 280 tra tecnici, agronomi e veterinari che operano nel contesto agricolo e zootecnico, garantendo servizi pubblici, sulla base di una convenzione tra l’Agenzia Laore e l’Ara. Caria e Spanu hanno ricostruito la vicenda dei lavoratori, che invocano da tempo la stabilizzazione negli organici della Regione autonoma della Sardegna, e ribadito l’esistenza all’interno dell’Associazione di professionalità qualificate.«Abbiamo concordato con la ministra Madia di approfondire tutte le questioni nel corso di un incontro in programma la prossima settimana, che verrà allargato ai rappresentanti degli altri ministeri competenti. In quella sede – hanno spiegato in conclusione i due assessori – sarà valutata nel dettaglio la proposta che la Regione intende portare all’attenzione del Consiglio regionale per dare risposte alle istanze dei dipendenti dell’Ara».Nella foto: l'assessore regionale Pier Luigi Caria