Basket: play-off per la Gabetti Alghero



ALGHERO - Inizia la seconda fase per entrambe le squadre della Gabetti Alghero. La prima a scendere in campo è la formazione che milita nel campionato regionale di Promozione Fip di basket maschile. Dopo essersi classificata terza nella stagione regolare, i ragazzi di coach Cardone affrontano i sassaresi del Terzo Tempo basket guidati dal tecnico Cesaraccio. La formula della competizione prevede i play-off per indicare le quattro compagini che durante le Final Four si giocheranno la promozione in serie D regionale.



Gara1 andrà in scena tra le mura amiche del PalaManchia di Alghero domani, domenica 6 maggio, alle 18; gara2 a Sassari, sabato 12, alle 20, nella Palestra “Bunker” di Via Poligono; la possibile “bella”, in caso di 1-1, la squadra di patron Salteri avrà la possibilità di giocarla in casa. Nella regular season, la sfida tra Gabetti e Terzo Tempo è finita con una vittoria per parte e con il fattore campo sempre decisivo, 65-63 a Sassari e 71-65 ad Alghero.



