Poetry slam: finale a Gavoi



GAVOI - Si terrà oggi (sabato), alle 18.30, nella sala conferenze dell'Hotel Sa Valasa, a Gavoi, la quinta edizione della Finale regionale del “Poetry slam”, organizzata dalla sezione sarda della Lega italiana Poetry slam, con il patrocinio del Comune di Gavoi ed in collaborazione con la ProCiv Arci, Commissione Cultura e identità, che vedrà sfidarsi sul palco alcune delle migliori voci e penne del territorio classificatesi nei Poetry slam, le sfide di poesia contemporanea con libertà di tema e forma, disputate in tutta l’Isola durante la stagione 2017/18. L'evento sarà parte integrante del ricco programma della terza edizione del Festival Invasione poetica che, da oggi (venerdì) a domenica 6 maggio, colorerà il centro barbaricino di versi con le Giornate della poesia.



In gara ci saranno riconosciuti artisti della parola, del palco e della voce, quali Pupa Niolu e Giovanni Joan Oliva da Alghero; Mauro Piredda da Banari; Valerio Janus Camera, Enrico Pedrini ed Alice Scano da Cagliari; Valentina Loche da Orani; Annalisa Concu Robin da Oristano; Alessandro Doro e Federico Pinna da Sassari; Roberto Demontis da Bancali; Andrea Doro da Sorso. Tutti forti di consolidate esperienze sul campo, proveranno a conquistare il Bronzetto d'oro, il titolo di campione regionale sardo (o la campionessa, visto che le prime due edizioni sono state vinte da Lalla Careddu e Luana Farina, mentre le ultime due hanno visto affermarsi Ignazio Chessa ed Alessandro Doro), che avrà l'onore di rappresentare l'Isola alle Finali nazionali organizzate dalla Lips. che si terranno nel Palazzo Ducale di Genova sabato 16 e domenica 17 giugno, nel prestigioso Festival internazionale della poesia “Parole spalancate”.



Nella stagione 2017/18 la scena sarda, una delle più vivaci nel panorama nazionale che conta oltre duecento contendenti fra poeti e performer, è cresciuta ulteriormente, arrivando a contare trenta gare di qualificazione divise in sei tornei in tutta la Sardegna, che hanno espresso i loro campioni, accompagnati da alcuni dei migliori poeti-performer e cantautori italiani come ospiti speciali. A Sergio Garau, specialista italiano, che con lo slam ha girato mezza Europa ed oltre, il compito di animare la competizione letteraria come mastro di cerimonia, con l'apporto del vicepresidente della Lips Giovanni Salis come notaio multipiattaforma di gara e della Jam ensamble a ritmo di musica fra un'esibizione e l'altra. Ad impreziosire la finalissima, sarà la presenza della guest star Stefano Raspini, poeta di Reggio Emilia, uno fra i performer e poeti viventi più noti in Italia, con i suoi versi che ribaltano, sconvolgono, incrinano la realtà, che investono e non lasciano scampo; come non lasciarono scampo a Giovanni Lindo Ferretti in una epica sfida in versi che lo vide sconfitto da Raspini.



