Eventi Larathanos a Monumenti aperti 2018

OLBIA - In occasione di Monumenti aperti 2018, manifestazione in programma nel fine settimana ad Olbia, l'Ac Laranthios, presieduta da Agostino Amucano, propone tre eventi. Si inizia oggi (sabato), alle 10.30, nella Biblioteca civica Simpliciana, con la conferenza e la mostra dal titolo “La cultura musicale attraverso le immagini”. Il tema sarà la descrizione dell'iconografia musicale, recente acquisizione nel campo degli studi musicologici. Introdurrà l'incontro Gian Battista Faedda. A seguire, interverrà Maria Antonietta Di Nardo, pianista e direttore artistico della Musiklab academy di San Teodoro.



La mostra sarà inaugurata subito dopo, a Refettorio dell'arte, nell'ex edificio scolastico di Corso Umberto, e rimarrà aperta il sabato, dalle 11.30 alle 13 e dalle 16 alle 20, la domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Verranno esposte opere a contenuto iconografico-musicale di varie epoche, dal Secolo Terzo al Diciannovesimo. Le stesse riguarderanno autori e contesti cultural-musicali. La parte relativa al contesto europeo, sardo ed olbiese è stata curata da Faedda, mentre la parte relativa alla storia musicale per immagini dal Venezuela, con cui è in essere un gemellaggio, è stata curata da Maria Carolina Rodriguez Tabata, dell’Università Centrale di Caracas.



Sempre oggi, dalle 15.30 alle 19.30, nel Castello di Pedres, verrà effettuato “AssalTi Amo Pedres”: un assalto pacifico (bustoni e cesoie alla mano) organizzato dalla Larathanos e dalla società sportiva Canyoning Gallura, in collaborazione con l'Assessorato comunale all’Ambiente e dalla Devizia. Il castello giudicale verrà ripulito dai rifiuti e dalla vegetazione invasiva allo scopo di sensibilizzare cittadinanza e nuove generazione al rispetto dei monumenti storici e dell’ambiente naturale. In caso di cattivo tempo, l'evento verrà rimandato in altra data da confermare.



