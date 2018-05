Condividi | Red 9:42 Martedì, Marta Soggiu ed Annamaria Ceccotti presenteranno un concerto con brani scelti e pagine di letteratura per la Festa della mamma. Giovedì, Emma Fenu terrà una conferenza su “Maria Maddalena, ambiguità della femminilità” Ad Alghero, due incontri targati Ute



ALGHERO – Anche la settimana prossima, il Salone dell'ex Seminario, in Via Sassari 179, ospiterà due appuntamenti organizzati dall'Università delle tre Età di Alghero. Martedì 8 maggio, alle 17, Marta Soggiu ed Annamaria Ceccotti presenteranno un concerto con brani scelti e pagine di letteratura, in occasione della Festa della mamma. Giovedì 10, alla stessa ora, la scrittrice Emma Fenu, critica di letteratura ed iconografia, terrà una conferenza intitolata "Maria Maddalena: ambiguità della femminilità.