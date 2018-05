Condividi | M.V. 22:41 Interrotta temporaneamente dalle ore 20, su entrambe le direzioni di marcia, la circolazione veicolare sulla strada panoramica che collega la città di Alghero con Bosa. Allertate le Prefetture, la frana al chilometro 9 Frana, chiusa l´Alghero-Bosa



ALGHERO - L'ondata di maltempo che ormai da alcuni giorni imperversa sulla Sardegna continua a mettere a dura prova il sistema di protezione civile dei singoli comuni. E' il caso di Alghero, dove dalla giornata di martedì è attivo il Centro operativo comunale nelle sue funzioni base, con interventi sull'agro e il monitoraggio continuo di canali e fiumi.



A causa delle piogge incessanti è franato al chilometro 9 un costone di roccia sull'Alghero-Bosa. Dalle ore 20 circa di questa sera (venerdì) è chiusa la viabilità in entrambi i sensi di marcia sulla litoranea tra le due città costiere del nord Sardegna. Sul posto le compagnie barracellari, forestali e carabinieri.



Allertate le Prefetture delle province di Sassari e Oristano (la frana interessa il comune di Bosa), al momento la viabilità è interrotta con alcuni volontari che provvedono a far invertire i sensi di marcia agli automobilisti. A lavoro le squadre per segnalare il pericolo e indicare i percorsi alternativi. Non è ancora chiara la quantità dei detriti presenti sulla strada e le tempistiche per la riapertura al traffico della Provinciale.



