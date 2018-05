Condividi | Red 22:21 Domani e domenica, la Riviera del corallo sarà protagonista dell´iniziativa promossa dal Comune e rivolto alle famiglie. Sono previste attività molto coinvolgenti, con dei premi in palio Differenziamo Festival nel week-end algherese



ALGHERO – Domani, sabato 5, e domenica 6 maggio, Alghero sarà teatro del Differenziamo festival. La manifestazione nasce per sensibilizzare i cittadini sul tema della raccolta differenziata e fornire strumenti e conoscenze sulla nuova pratica del “porta a porta”. L'evento è un'occasione ludico-didattica di aggregazione e partecipazione per sperimentare la raccolta differenziata attraverso giochi e laboratori per tutti. La prima edizione della manifestazione prevede un originale programma di due giorni coordinato dallo Spazio-T. E' previsto anche un villaggio ecologico con tanti stand in Largo San Francesco.



Domani si inizia alle 15, a Lo Quarter, con “Ricicla senza frontiere”, gioco collettivo ispirato a “Giochi senza frontiere” che prevede una serie di prove, alcune atletiche, ispirati al tema ambiente/ecologia/raccolta differenziata. Alle 16, al Mercato Civico, “Scassa, rompi, ricomponi!”, laboratorio di riciclo creativo a cura di Annalisa Masala, operatore didattico creativo Mbm (metodo Bruno Munari). Durante il laboratorio, bambini e genitori realizzeranno con materiale di riciclo delle “tessere” colorate per la costruzione di una struttura ispirata alla cupola di San Michele. Il laboratorio prevede due spazi dedicati ai bambini fino ai sei anni e bambini tra i sei ed i dieci anni.



Alle 19, sempre al Mercato Civico, "Lascia & ricicla varietà", serata di quiz, musica e tanto altro condotto da Ignazio Chessa, con la partecipazione di Circus royal ostrica dal Circo Paniko e tanti ospiti. Domenica, alle 15, partenza da Largo Lo Quarter della "Eco caccia al tesoro", caccia al tesoro ecologica a squadre (quattro squadre, con massimo venticinque partecipanti a squadra) Un percorso all'interno del centro storico con prove da superare, enigmi da risolvere, indizi da interpretare per non cadere nel tranello di uno "strano" personaggio e rendere la città più pulita e bella.