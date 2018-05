Condividi | Mariangela Pala 20:57 Gavino Bigella - capogruppo di maggioranza – è il nuovo presidente del Consiglio comunale. Eletto dopo tre turni di votazione con 15 voti favorevoli (quattro sono andati al consigliere Carlo Marongiu e una scheda nulla), ottenendo sempre la maggioranza dei voti Consiglio: Gavino Bigella è il nuovo presidente



PORTO TORRES - Gavino Bigella - capogruppo di maggioranza – è il nuovo presidente del Consiglio comunale. Eletto dopo tre turni di votazione con 15 voti favorevoli (quattro sono andati al consigliere Carlo Marongiu e una scheda nulla), ottenendo sempre la maggioranza dei voti. Succede a Loredana De Marco, la consigliera più votata in assoluto alle ultime amministrative vinte dal M5s. Dalla prossima riunione, siederà al posto di Bigella come consigliera comunale della maggioranza del gruppo 5 Stelle.



Nel suo discorso di insediamento il nuovo presidente Bigella ha dichiarato:«Sono molto orgoglioso per questo incarico che, all'inizio della mia avventura da attivista nel Movimento 5 Stelle non era minimamente prevedibile. Da oggi per me si apre un percorso importante e posso garantirvi che l'impegno sarà sempre il massimo. Mi occuperò con dedizione ai temi che competono ad un presidente del consiglio in una città come la nostra. Sarò arbitro delle discussioni in questa sala che, spero, possano elevarsi notevolmente. Ne abbiamo tutti bisogno, la città ne ha bisogno». L’assemblea civica ha anche deciso la carica dei due vicepresidenti che potranno eventualmente affiancare Bigella. Per la maggioranza con 12 voti è stata eletta Samuela Falchi, mentre tra i banchi dell’opposizione la figura del vicepresidente è stata individuata con 8 voti favorevoli nel consigliere del Partito democratico Massimo Cossu.



In questi anni il nuovo presidente ha ricoperto il ruolo di capogruppo di tutta la maggioranza in consiglio, «ma questo non sarà di ostacolo al mio essere imparziale – ha aggiunto Bigella - al fine di garantire una democratica dialettica tra i consiglieri di maggioranza e quelli di minoranza, e alla ricerca costante dell’equilibrio che il Presidente del Consiglio ha il dovere di esercitare». Alla città le forze politiche presenti in consiglio «dobbiamo dimostrare che, nonostante le note divisioni politiche, siamo capaci di trovare il comune denominatore nelle istanze più importanti per la nostra comunità», ha sottolineato «come ho già detto, il mio impegno sarà massimo, non esiterò di fronte alla difficoltà che mi aspettano in questi due anni di mandato».



Fin dalla settimana prossima incontrerà tutti i gruppi politici per andare ad individuare i temi fondamentali da riportare in commissione. «Ci aspetta un periodo di intenso lavoro che spero sia proficuo per la città. Il consiglio comunale ma anche le varie commissioni consiliari che presto reinsedieremo, - ha puntualizzato Bigella - cercheranno di rimettere in moto quel confronto politico che troppo spesso si è spostato dai temi fondamentali, dalle necessità reali di questo territorio».



L’obiettivo è completare il lavoro di chi lo ha preceduto, «istituendo un calendario delle commissioni e dei consigli, che possa essere d'aiuto ai gruppi politici, per avere i tempi necessari per condividere con il proprio elettorato i temi, ma che soprattutto sia uno strumento pianificatore tra politica e struttura comunale, che molto spesso ha prevalso sui tempi, in eccesso o in difetto, ma pur sempre inadatti a garantire al consiglio la tranquillità necessaria per approvare argomenti importanti, tra i tanti, ad esempio le tariffe della Tari».

