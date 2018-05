Condividi | M.P. 20:22 Si avvicina l’estate e ripartono i collegamenti verso la Sardegna di Gnv. Dal 18 maggio sarà infatti operativa la rotta Genova – Porto Torres, supportata da una promo che prevede uno sconto del 20% sul ritorno di tutti i viaggi a/r fino al 30 settembre Gnv: rotta Genova-Porto Torres dal 18 maggio



PORTO TORRES - Si avvicina l’estate e ripartono i collegamenti verso la Sardegna di Gnv. Dal 18 maggio sarà infatti operativa la rotta Genova – Porto Torres, supportata da una promo che prevede uno sconto del 20% sul ritorno di tutti i viaggi a/r fino al 30 settembre. E’ attiva inoltre una promozione per coppie e famiglie che prevede un ulteriore 15% di sconto per tutti i viaggi dal 18 maggio al 30 settembre, sempre se prenotati entro il 14 maggio.



Il collegamento da Genova con Porto Torres, sarà operato dalla nave Rhapsody, una delle unità più lussuose e confortevoli della flotta, e con servizi completamente rinnovati. La nave, con una capacità di oltre 550 cabine, 3 bar, ristoranti, un canile e un gattile, può ospitare fino a 2250 passeggeri e 700 veicoli: il ferry Rhapsody, completamente rinnovato nel 2015 e caratterizzato da spazi comuni ampi e luminosi, è dotata di numerosi servizi mirati per garantire il massimo comfort agli ospiti durante tutto il periodo del loro soggiorno a bordo.



In fase di prenotazione sarà possibile acquistare i servizi Late Check Out e Sbarco Prioritario sulla linea Genova-Porto Torres, che consentono a tutti i passeggeri di stare comodamente in cabina fino a 15 minuti prima dell’arrivo con l’opzione Late Check Out, o essere i primi a sbarcare con il proprio veicolo grazie al servizio Sbarco Prioritario, permettendo ai clienti GNV di iniziare la vacanza già a bordo, e godersi fino all’ultimo il confort del viaggio insieme alla propria famiglia o agli amici, per raggiungere la propria destinazione in totale relax e comodità.



