Sabato volo inaugurale. La rotta si aggiunge agli altri collegamenti che easyJet effettua dallo scalo del nord-ovest per Milano Malpensa, Venezia, Ginevra e Napoli (quest'ultimo dal mese di Luglio) EasyJet, decolla al completo l´Alghero-Berlino



ALGHERO - Tutto pronto in Sogeaal per il primo decollo da Berlino Tegel del volo diretto per l'aeroporto di Alghero operato da easyJet, compagnia aerea low cost leader in Europa. Il collegamento sarà per ora operativo sino al 27 ottobre con due frequenze settimanali, il sabato e, da giugno, il martedì.

Nuovi collegamenti dal Riviera del Corallo. La rotta si aggiunge agli altri collegamenti che easyJet effettua dallo scalo del nord-ovest per Milano Malpensa, Venezia, Ginevra e Napoli (quest'ultimo dal mese di Luglio).

«I numeri del collegamento inaugurale lasciano davvero ben sperare» afferma Mario Peralda, direttore generale della Società di Gestione dell'Aeroporto di Alghero. «180 passeggeri a bordo su 180 posti disponibili: una conferma delle potenzialità del nostro partner e dell'efficacia del lavoro fatto insieme agli stakeholder territoriali ed alla Regione Sardegna».