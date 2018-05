Condividi | Red 20:17 L´appuntamento è per sabato mattina, nel porto industriale di Santa Giusta, nel molto Enti di Stato e nella sede del Consorzio industriale provinciale. Dalle 9 alle 13, sarà possibile per le scuole partecipare a laboratori e seminari Lab Boat, penultima tappa Oristano



ORISTANO - Il progetto Lab Boat-navigare con la scienza, promosso ed organizzato dal Crs4 e finanziato dalla Fondazione di Sardegna, arriva ad Oristano, nel porto industriale di Santa Giusta, domani, sabato 5 maggio. Dalle 9 alle 13, sarà possibile per le scuole partecipare a laboratori e seminari che si terranno nel molo Enti di Stato e nella sede del Consorzio industriale provinciale di Oristano. I laboratori riguarderanno: l’energia per il futuro (discussion game); la meiofauna: gli invertebrati di taglia compresa tra i 30 ed i 500micrometri; le biotecnologie e l’intolleranza al lattosio; il trattamento di sedimenti contaminati e rimozione degli idrocarburi in mare.



Invece, per quanto riguarda i seminari, si parlerà di: acquacoltura integrata, produrre nel rispetto dell’ambiente; Mediterraneo, un mare di plastica; scenari futuri legati al clima che cambia, mare che sale e coste che si modificano; specie protette dell’Area marina del Sinis; simulazione di meccanismi molecolari che contribuiscono alla sclerosi multipla ed altre malattie autoimmuni; vita negli oceani profondi; alimenti viola, veri e propri super food, che contrastano l’invecchiamento; esposizione solare nei tumori della pelle: il controllo dei nei. Adriatica proseguirà poi, per l’ultima tappa del periplo della Sardegna e martedì 8 raggiungerà Carloforte.



Il progetto vede impegnata la barca a vela Adriatica, utilizzata nella trasmissione “Velisti per caso”, nel periplo della Sardegna, con a bordo studenti e ricercatori che durante la traversata si cimentano in laboratori didattici. La barca, dopo aver toccato i porti di Cagliari, Arbatax (scalo tecnico), Olbia ed Alghero, punta ora verso Oristano, poi verso Carloforte, per fare ritorno a Cagliari. Commenti ORISTANO - Il progetto Lab Boat-navigare con la scienza, promosso ed organizzato dal Crs4 e finanziato dalla Fondazione di Sardegna, arriva ad Oristano, nel porto industriale di Santa Giusta, domani, sabato 5 maggio. Dalle 9 alle 13, sarà possibile per le scuole partecipare a laboratori e seminari che si terranno nel molo Enti di Stato e nella sede del Consorzio industriale provinciale di Oristano. I laboratori riguarderanno: l’energia per il futuro (discussion game); la meiofauna: gli invertebrati di taglia compresa tra i 30 ed i 500micrometri; le biotecnologie e l’intolleranza al lattosio; il trattamento di sedimenti contaminati e rimozione degli idrocarburi in mare.Invece, per quanto riguarda i seminari, si parlerà di: acquacoltura integrata, produrre nel rispetto dell’ambiente; Mediterraneo, un mare di plastica; scenari futuri legati al clima che cambia, mare che sale e coste che si modificano; specie protette dell’Area marina del Sinis; simulazione di meccanismi molecolari che contribuiscono alla sclerosi multipla ed altre malattie autoimmuni; vita negli oceani profondi; alimenti viola, veri e propri super food, che contrastano l’invecchiamento; esposizione solare nei tumori della pelle: il controllo dei nei. Adriatica proseguirà poi, per l’ultima tappa del periplo della Sardegna e martedì 8 raggiungerà Carloforte.Il progetto vede impegnata la barca a vela Adriatica, utilizzata nella trasmissione “Velisti per caso”, nel periplo della Sardegna, con a bordo studenti e ricercatori che durante la traversata si cimentano in laboratori didattici. La barca, dopo aver toccato i porti di Cagliari, Arbatax (scalo tecnico), Olbia ed Alghero, punta ora verso Oristano, poi verso Carloforte, per fare ritorno a Cagliari.