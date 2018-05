Condividi | Red 19:16 Domani, ultimo appuntamento sul palco della sala concerti con “Manzoni e Verdi”. Si esibiranno il soprano Laura Scanu ed il tenore Francesco Congiu, accompagnato dall´Orchestra da camera del conservatorio Luigi Canepa Cala il sipario sul salotto culturale del Verdi



SASSARI - Ultimo appuntamento con il “Salotto Culturale del Teatro Verdi” organizzato da Teatro e/o musica che apre la sua antica sala concerti domani, sabato 5 maggio, alle 18.30, per una serata a tema: “Manzoni e Verdi”. Prendendo spunto dalla data della manifestazione si evocherà la celeberrima ode scritta da Alessandro Manzoni, in occasione della morte di Napoleone Bonaparte “5 maggio 1821”. Nel corso della serata, saranno eseguite diverse arie verdiane L’abbinamento tra due autori italiani: Alessandro Manzoni per la letteratura e Giuseppe Verdi per la musica, consente di fare alcune riflessioni su quel complesso, tormentato ed esaltante periodo storico.



A leggere i brani sarà Francesco Congiu, l' analisi storico letteraria su cui si basa il progetto è di Michele Pinna, mentre l'analisi storico musicale è curata da Gianni Mastino. Saliranno sul palco la soprano Laura Scanu, il tenore Francesco Congiu e l'Orchestra da camera del conservatorio Luigi Canepa di Sassari, con Guglielmo De Stasio, Claudia Ganadu, Monica Lutzu ed Antonio Molle ai violini, Sergio Lambroni alla viola, Giuseppe Fadda al violoncello e Carlo Berretta al contrabbasso).



La cooperativa Teatro e/o musica ha concluso nei giorni scorsi la fortunata stagione de “I Grandi interpreti della musica”, che ha consolidato il successo delle passate edizioni confermandosi uno degli eventi di punta del cartellone invernale sassarese. “Il Verdi sta conoscendo un'importante fase di rinascita, il pubblico affolla ancora le sale di questo storico teatro - dichiara il direttore artistico Stefano Mancini - uno spazio cittadino che è testimone di un passato glorioso ed è ancora molto amato dai sassaresi, come ha dimostrato anche il grande successo dell'evento di Storytelling “Invito a Teatro. Il Verdi racconta” svoltosi nei giorni scorsi, con cui abbiamo registrato il tutto esaurito in quattro spettacoli consecutivi”.



