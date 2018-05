Condividi | Red 18:13 Sabato, il banchetto Acli sarà al mercato di Via Quirra. Dopo la tappa iniziale al mercato di San Benedetto, prosegue il tour dello sportello itinerante di consulenza gratuita per disoccupati, anziani e famiglie promosso dalle Acli provinciali Diritti in Piazza, Acli a Cagliari



CAGLIARI - Una domanda, un’informazione rapida, l’appuntamento per una consulenza approfondita. Sono stati tanti gli interessati che si sono fermati al banchetto allestito la settimana scorsa al mercato di San Benedetto, a Cagliari, dai volontari delle Acli provinciali.



Un'ulteriore conferma della sete di informazioni sui propri diritti che i cittadini manifestano sempre più, anche nell’era di internet. Una sete che le Acli cercano di spegnere non solo con la loro attività quotidiana, ma anche attraverso la campagna informativa “Diritti in piazza”, che domani, sabato 5 maggio, farà tappa al mercato di Via Quirra (vicino all'ingresso), dalle 9.30 alle 12.30.



Obiettivo dell'iniziativa è sensibilizzare i cagliaritani sulle problematiche relative al mondo del lavoro e della previdenza, ma anche per far conoscere i servizi a disposizione di tutti i cittadini grazie al mondo dell'associazionismo. Durante la campagna itinerante, i volontari presenteranno ai cittadini i servizi offerti dalle associazioni, come ad esempio la consulenza giuridica e psicologica o l'assistenza fiscale e previdenziale. Il tour nei mercati e nelle piazze sarà anche l'occasione per far conoscere al pubblico tutte le altre iniziative portate avanti dalle Acli come, ad esempio, i corsi di formazione ed i seminari informativi sui programmi di mobilità internazionale.