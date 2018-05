Condividi | Red 14:33 Gli agenti della Sezione Volanti hanno denunciato in stato di libertà due cittadini del Gambia ed uno del Senegal, ospiti in due Centri di accoglienza cittadini, resisi responsabili di furto aggravato Furto a Sassari: denunciati tre extracomunitari



SASSARI - Gli agenti della Sezione Volanti di Sassari hanno denunciato in stato di libertà due cittadini del Gambia ed uno del Senegal, ospiti in due Centri di accoglienza cittadini, resisi responsabili di furto aggravato. I poliziotti sono intervenuti nel centro commerciale Auchan, dove i tre erano stati sorpresi dal personale addetto alla sicurezza, mentre cercavano di raggiungere l’uscita, senza pagare della merce, che avevano poco prima nascosto sotto gli indumenti ed in uno zaino.



Il bottino, consistente in un paio di bottiglie di superalcolici, un giubbotto, un pantaloncino e diverse confezioni di frutta secca, sono stati recuperati e riconsegnati all'attività commerciale. I tre sono stati accompagnati in Questura dove, dopo le formalità di rito, sono stati denunciati per furto aggravato.