Piano antincendi: prescrizioni aggiornate

CAGLIARI - La Giunta, su proposta dell'assessore regionale della Difesa dell'ambiente Donatella Spano, ha approvato oggi (venerdì) l'aggiornamento delle prescrizioni regionali antincendio, che saranno a disposizione di tutti i cittadini sul sito internet istituzionale della Regione autonoma della Sardegna (Protezione civile e Corpo forestale) e diffuse tra le associazioni di categoria dei soggetti più esposti al rischio. «La prevenzione è sempre il primo passo per contrastare gli incendi boschivi e le prescrizioni regionali antincendi costituiscono lo strumento per evitare l’innesco di incendi e per disciplinare l’uso del fuoco nell’intero anno solare», afferma Spano.



«Con l'approvazione dell'Esecutivo . Sottolinea l'assessore - le prescrizioni possono essere subito applicate e promosse a beneficio di cittadini, turisti e degli operatori del mondo delle campagne». Le prescrizioni antincendi costituiscono parte integrante del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatto lo scorso anno per il triennio 2017-2019.



In particolare, contengono indicazioni e regole dettagliate per alcune categorie di attività svolte da allevatori, agricoltori e selvicoltori; proprietari e gestori di strade e ferrovie; proprietari e gestori di linee e cabine elettriche; amministratori comunali; proprietari e gestori di insediamenti turistico-residenziali, di campeggi, di villaggi turistico alberghieri ed alberghi, ristoranti, agriturismi, discoteche, locali di spettacolo e trattenimento.



