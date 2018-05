Condividi | Red 15:07 «Per la terza volta, viene rinviato il bando della Regione Sardegna finalizzato a favorire la ripresa del settore turistico attraverso contributi per il prolungamento della stagione. Inaccettabile, la Regione risolva il problema», chiede la Federalberghi Sardegna Bando Più turismo più lavoro: terzo rinvio



CAGLIARI - «Per la terza volta (seconda al momento del click day), viene rinviato il bando della Regione Sardegna Più turismo più lavoro, finalizzato a favorire la ripresa del settore turistico attraverso contributi per il prolungamento della stagione». La notizia arriva da Federalberghi Sardegna, che condanna l'atteggiamento della Regione autonoma della Sardegna ritenuto «inaccettabile».



«Abbiamo ribadito più volte che il provvedimento dovrebbe diventare strutturale - ha ricordato il presidente di Federalberghi Sardegna Paolo Manca - così diventa una lotteria che premia le connessioni più veloci, invece non si sa neanche la data dell'estrazione della tombola. Le aziende nel frattempo investono centinaia di migliaia di euro in assunzioni senza certezza e nessun rispetto per il loro operato».



Per questo, Federalberghi Sardegna chiede con forza che «siano fatti chiarimenti sull'accaduto, è indispensabile che un bando determinante per l'allungamento della stagione turistica possa essere gestito con tale leggerezza». «La speranza è che la Regione tenga fede agli impegni e alle obbligazioni assunte - ha aggiunto il direttore Federalberghi Sardegna Gianluca Deriu - ci auguriamo anche che sia celere nel risolvere il problema per dare risposte certe agli operatori».



Nella foto: l'assessore regionale Barbara Argiolas Commenti CAGLIARI - «Per la terza volta (seconda al momento del click day), viene rinviato il bando della Regione Sardegna Più turismo più lavoro, finalizzato a favorire la ripresa del settore turistico attraverso contributi per il prolungamento della stagione». La notizia arriva da Federalberghi Sardegna, che condanna l'atteggiamento della Regione autonoma della Sardegna ritenuto «inaccettabile».«Abbiamo ribadito più volte che il provvedimento dovrebbe diventare strutturale - ha ricordato il presidente di Federalberghi Sardegna Paolo Manca - così diventa una lotteria che premia le connessioni più veloci, invece non si sa neanche la data dell'estrazione della tombola. Le aziende nel frattempo investono centinaia di migliaia di euro in assunzioni senza certezza e nessun rispetto per il loro operato».Per questo, Federalberghi Sardegna chiede con forza che «siano fatti chiarimenti sull'accaduto, è indispensabile che un bando determinante per l'allungamento della stagione turistica possa essere gestito con tale leggerezza». «La speranza è che la Regione tenga fede agli impegni e alle obbligazioni assunte - ha aggiunto il direttore Federalberghi Sardegna Gianluca Deriu - ci auguriamo anche che sia celere nel risolvere il problema per dare risposte certe agli operatori».Nella foto: l'assessore regionale Barbara Argiolas