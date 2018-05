Condividi | Red 15:46 Operativo nella Clinica psichiatrica dell´Aou a San Camillo, punta ad essere riferimento per l´assistenza, la ricerca e la divulgazione: attenzione all´individuo vittima ed ai suoi bisogni di salute e cura Aou: Centro antiviolenza a Sassari



SASSARI - Nasce con l'obiettivo di essere uno strumento di assistenza, di ricerca e divulgazione, per realizzare, da una parte, un'azione di prevenzione e trattamento delle conseguenze sulla salute mentale delle vittime di violenza, dall'altra, per sensibilizzare operatori del settore e popolazione al problema della vittimologia. Con questo spirito ha iniziato a muovere i primi passi il “Centro di vittimologia e prevenzione della violenza” della Clinica psichiatrica dell'Aou di Sassari diretta da Liliana Lorettu. Nei giorni scorsi, in occasione dell'incontro dal titolo “Dal trauma alla resilienza”, lo sportello con sede a San Camillo è stato presentato nell'Aula magna della Facoltà di Medicina e chirurgia, davanti ad un folto pubblico di studenti, docenti dell'Ateneo turritano ed operatori della sanità sassarese.



Il progetto del Centro-sportello punta a creare percorsi di valutazione, cura e tutela alle differenti tipologie di vittime da un punto di vista sanitario, sociale, di ordine pubblico e giudiziario. Si guarda anche ad attuare specifici programmi di identificazione, prevenzione, sensibilizzazione e trattamento, indirizzati sia alle vittime, sia agli autori di violenza. Al centro, quindi, c'è l’individuo vittima ed i suoi bisogni di salute e cura. E con vittime di violenza viene inteso un ampio spettro di soggetti: bambini, donne, anziani, malati psichiatrici, vittime di bullismo e sul posto di lavoro, di stalker, di rapimento, di sette, di incidenti stradali, guerre e torture. «Soggetti nei quali – è stato spiegato da Paolo Milia, della Clinica di Psichiatria dell'Aou di Sassari – l'evento traumatico provoca conseguenze psichiche».



«L'Azienda ospedaliero universitaria ha voluto dare una particolare attenzione al tema – ha ricordato il direttore sanitario dell'Aou Nicolò Orrù – e con il nuovo atto aziendale, nel dipartimento Tutela delle fragilità ha inserito la struttura Coordinamento codice rosa e vittime di violenza». Una struttura che troverà spazio all'interno del pronto soccorso e che, grazie ad una stretta sinergia con il Comune, i centri antiviolenza e la Procura della Repubblica, si muoverà per favorire il riconoscimento precoce dei casi di violenza ed assicurare efficaci percorsi dedicati.