Prosegue il programma di assunzioni nel Comune di Alghero, con ulteriori immissioni nella pianta organica a continuazione del programma che nel 2017 ha consentito l´assunzione a tempo indeterminato di ventisette persone. Previsti per quest´anno altri ventitre ingressi in organico Lavoro: concorsi in scadenza ad Alghero



ALGHERO - A cura del Settore Coordinamento e indirizzo-Servizio Organizzazione e coordinamento diretto dal segretario generale Luca Canessa, prosegue ad Alghero il piano di rafforzamento della pianta organica comunale. Dopo le ventisette nuove assunzioni a tempo indeterminato nel 2017, si procede con il programma di assunzioni mediante procedure concorsuali. Saranno chiamati a consolidare l’assetto dei diversi uffici del Comune di Alghero due istruttori direttivi, quattro istruttori amministrativi contabili e tecnici ed un dirigente. Il piano prevede anche nove assunzioni a tempo indeterminato nel 2019 e sei nel 2020.



In scadenza oggi (venerdì), i termini di presentazione delle istanze per un posto di istruttore direttivo “cat. D”, per tre posti di istruttore amministrativo “cat. C” e per un posto di agente Polizia locale “cat. C”. Un bando di concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile “cat. D” ed uno per esami per la copertura di un posto di istruttore tecnico “cat. C”, entrambi a tempo pieno ed indeterminato, sono in scadenza sabato 19 maggio.



Invece, scadono lunedì 21 i termini per la presentazione delle domande per il conferimento di un incarico a tempo determinato per la copertura di un posto di dirigente con professionalità di natura tecnica. Tutte le informazioni sono reperibili nella sezione Servizi al cittadino/bandi avvisi e graduatorie del sito internet istituzionale del Comune di Alghero.