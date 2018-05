Condividi | Red 14:12 Nel girone D del campionato nazionale di serie B, la compagine algherese vince gara1 per 3-4, cedendo gara2 10-5. Domani, nuova doppia sfida contro una squadra toscana: la Fiorentina Baseball: la Catalana pareggia a Livorno



ALGHERO - Prosegue il percorso della matricola Catalana Alghero nel girone D del campionato nazionale di serie B di baseball, che domenica ha “pareggiato” i conti con il Livorno sul diamante toscano. Nella prima partita, vinta di misura dagli algheresi per 3-4, i ragazzi dei coach Brito e Contini si sono comportati molto bene in entrambe le fasi, difensiva ed offensiva, anche se si è assistito ad un vero duello sul monte tra il lanciatore Leonardo D’Amico autore di un prova magistrale con 7strike out, sostituito al sesto inning dal fratello Yovany, che ha chiuso l’incontro con 5K, e del pitcher livornese Matteo Saccà (8K). In attacco, ha brillato la stella venezuelana Henry Brito, autore di tre valide, ma anche del punto della vittoria segnato grazie alla battuta di Juan Carlos Schoch. Ancora una volta, la Catalana è partita in vantaggio (3-0 fino al quarto inning), per poi subire un unico punto al quinto ed i 2 del pareggio all’ottavo.



In Gara2, lo scenario è stato completamente differente. Gli algheresi sono scesi in campo privi di convinzione, subendo 10punti nelle prime cinque riprese. Sul monte di lancio, Antonio Contini è riuscito a realizzare un solo strike out in quattro riprese, uno strike out e quattro basi su ball per il primo rilievo Michele Piras, mentre la miglior prestazione è stata quella di Gioele Casu, che ha confezionato 3K in due riprese. Diverso il risultato per i pitchers livornesi: Spignese (4K in cinque riprese) e Saletti (5K in quattro riprese. Tra i migliori in battuta Ivan Adelmi e Salaris, autori rispettivamente di tre e due valide. Nel corso della partita, solo un debole tentativo di rimonta al quinto ed al nono inning, ma sicuramente ininfluente, visto il 10-5 finale.



Positivo l’esordio dell’Under 18 Fabio Langella, schierato prima come seconda base e poi come lanciatore. Domani, sabato 5 maggio, pioggia permettendo, la Catalana ospiterà la Fiorentina sul campo di Via Emilia ad Alghero. Play ball alle 11 per gara1 ed alle 15.30 per gara2.



La classifica: Lupi Roma (6vinte/0perse) 1000; Fiorentina (5/3) 625; A's Latina (4/4) 500; Red Jack (3/3) 500; Cali Roma (3/4) 429; Montefiascone (2/3) 400; Livorno (3/5) 375, Catalana Alghero (2/4) 333, Lazio Bsl 1949 (1/3) 250.



