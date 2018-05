video Condividi | Red 13:08 Questa mattina, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli sono dovuti intervenire per aspirare l´acqua che, a causa delle piogge di questi giorni, aveva invaso le sale del locale Allagato l´Aquarium di Alghero



ALGHERO – Intervento, questa mattina (venerdì), da parte dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli. Due autobotti ed un pick-up sono arrivati nella parte bassa di Via Kennedy per aspirare l'acqua che, a causa delle piogge cadute in questi giorni, aveva allagato le sale dell'Aquarium.



Il locale, il cui ingresso è in Via XX settembre, è un piano sotto il livello della pubblica via e ha visto arrivare una portata d'acqua difficilmente smaltibile. Pare che, infatti, che l'acqua fosse arrivata ad un'altezza di circa 50centimetri.



