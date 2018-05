Condividi | A.S. 12:33 Così il Sindaco di Alghero Mario Bruno, in occasione della scomparsa di Don Antoni Nughes, certamente una figura di primissimo piano per la Città di Alghero che gli aveva recentemente riconosciuto la più alta onorificenza L´abbraccio della città: «Gràcies»



ALGHERO - «Ci ha lasciato stanotte un intellettuale che sapeva stare in sintonia col popolo, uno studioso, un sacerdote, un uomo di fede e di cultura. Un algherese autentico che ha donato molto alla sua e nostra città e di cui scopriremo ancora negli anni il grandissimo valore e la qualità dell’apporto dato, con intelligenza e con amore, per la cultura e la crescita sociale di Alghero e per i suoi legami con i Paesi Catalani, con la sua lingua, la sua cultura, la sua storia, la sua fede. Gràcies a Don Antoni Nughes». Così il Sindaco di Alghero Mario Bruno, in occasione della scomparsa di Don Antoni Nughes, certamente una figura di primissimo piano per la Città di Alghero che gli aveva recentemente riconosciuto la più alta onorificenza attribuita alle persone maggiormente distintesi nell’ambito della valorizzazione della lingua, della cultura e delle tradizioni algheresi, la "Fidelitat a l'Alguer" [



