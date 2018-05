Condividi | Red 12:21 È stato ufficializzato il calendario degli incontri territoriali sul disegno di legge di Governo del territorio. Dopo l’avvio del percorso di ascolto inaugurato a Cagliari il 27 aprile, il programma prevede altri cinque appuntamenti Governo del territorio: prosegue il tour della Giunta



CAGLIARI - È stato ufficializzato il calendario degli incontri territoriali sul disegno di legge di Governo del territorio. Dopo l’avvio del percorso di ascolto inaugurato a Cagliari il 27 aprile, il programma prevede altri cinque appuntamenti.



Lunedì 7 maggio, l'appuntamento è alla stazione marittima Isola Bianca di Olbia, con avvio del dibattito alle 10. Stessa ora per l'inizio degli incontri di venerdì 11 ad Oristano (nella Sala consiliare della Provincia, in Via Carboni), di venerdì 18 a Carbonia (nelle dale della Miniera Serbariu) e di lunedì 21 a Nuoro (nella Sala consiliare della Provincia, in Piazza Italia 22).



Venerdì 25, invece, l'appuntamento nella sala della Camera di commercio di Sassari, in Via Roma), è alle 10.30. Dalla prossima settimana, sarà aperta la piattaforma informatica denominata "Disegno di legge 409-Disciplina generale per il governo del territorio-Dibattito pubblico", nell'apposita sezione "Tavoli di discussione", sul sito internet Sardegna Partecipa.