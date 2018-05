Condividi | Red 8:13 Vittoria al Consiglio di Stato per centinaia di Infermieri. «Ora, si attinga dalla graduatoria a tempo indeterminato», chiede la segretaria territoriale della Fsi-Usae Mariangela Campus «La graduatoria di Nuoro è salva»



SASSARI - «Dopo un lungo percorso, finalmente, vincitori e idonei del concorso pubblico per infermieri bandito dall’ex Asl 3 di Nuoro (circa trecento persone) possono tirare un sospiro di sollievo: la Sezione Terza del Consiglio di Stato, riunitasi lo scorso 22 marzo, ha accolto la richiesta presentata dall’Ats Sardegna, dalla Commissione del concorso e da tutti gli infermieri presenti in graduatoria di annullare la sentenza 438/2017 del Tar Sardegna, che in primo grado annullava la graduatoria», spiega soddisfatta la segreteria territoriale Sassari-Nuoro della Fsi-Usae Mariangela Campus,. La vittoria ottenuta è stata piena, sia sul fronte processuale (la sentenza del Tar presentava errori nella notificazione per pubblici proclami), sia sul merito.



Il ricorso al Tar di tredici candidati che non avevano passato la prima prova scritta, infatti, si basava sul presupposto che il cambio di Commissione avvenuto dopo la preselezione fosse illegittimo. Il Consiglio di Stato ha giustamente valutato che tale passaggio era necessario proprio a salvaguardia della trasparenza e dell’imparzialità della procedura concorsuale, visto che alcuni componenti erano sotto procedimento penale.



