Al via I talenti del Conservatorio



CAGLIARI - Con l’esibizione dei migliori allievi delle classi di Organo, Corno e Flauto, oggi (venerdì), al Conservatorio di Cagliari, prende il via “I talenti del Conservatorio”, dodici appuntamenti, fino a mercoledì 30 maggio, pensati per permettere agli studenti di mostrare le capacità acquisite durante i loro studi. A fare da cornice alla serie di incontri sarà l’Auditorium, prestigioso spazio che fin dalla fine degli Anni Settanta ha ospitato, oltre alle attività didattiche dell’istituzione musicale, anche le esibizioni di numerose grandi stelle del panorama artistico internazionale.



L’appuntamento di oggi prenderà il via alle 18, sulle note di Mozart e vedrà impegnati gli studenti della classe di Flauto, guidata da Sara Ligas. A seguire, musiche, tra gli altri, di Bach e Buxtehude, per gli allievi della classe di Organo diretta da Livia Frau.



La serata si chiude con gli studenti della classe di Corno, guidata da Mario Seoni, che proporranno brani ancora di Mozart e Strauss. «Consideriamo il nostro Auditorium come la naturale casa degli studenti per le attività didattiche, per le attività artistiche, per quelle laboratoriali e quelle di ricerca - afferma il direttore del Conservatorio Giorgio Sanna - In questo luogo, i nostri allievi completano la loro formazione accademica cimentandosi con la magia del palcoscenico». L'ingresso è libero e gratuito.