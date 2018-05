Condividi | M.P. 23:31 Il consiglio comunale di domani, venerdì 4 maggio deciderà il nuovo presidente e i vice presidenti del consiglio Porto Torres: l´aula decide il nuovo presidente del consiglio



PORTO TORRES - Il consiglio comunale di domani, venerdì 4 maggio deciderà il nuovo presidente e i vice presidenti del consiglio. Dopo le dimissioni di Loredana De Marco l’incarico di presidente potrebbe essere affidato ad uno degli undici consiglieri comunali della maggioranza pentastellata.



In lista ci sarebbero il capogruppo 5 Stelle Gavino Bigella e il presidente della commissione Bilancio, Carlo Marongiu, entrambi candidati che prenderanno il posto dell'ex presidente De Marco in virtù della regola della rotazione più volte proposta dal M5s ed ora rispettata. Un gioco di ruoli in cui si inserisce la nomina del vicepresidente del consiglio della minoranza, carica ricoperta all'inizio della legislatura dal consigliere del Partito democratico Massimo Cossu. Dimessosi perché "venute meno le condizioni per svolgere in serenità quel ruolo" pare che la minoranza sia orientata a riconfermare la sua candidatura.