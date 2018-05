Condividi | Red 23:13 Ultimo appuntamento della rassegna “Tribù teatrali” con lo spettacolo della compagnia del teatro Kopò di Roma: il teatro di Franca Rame, fra ironia, impegno e denuncia sbarca a Santa Teresa di Gallura, Sassari e Cagliari Teatro: Una donna sola nell´Isola



SASSARI - Sabato 5 maggio, per la rassegna “Tribù teatrali”, arriva al Teatro Ferroviario di Sassari “Una donna sola”, monologo scritto da Franca Rame ed interpretato da Francesca Epifani, già vincitrice del Premio Hystrio alla vocazione. Al centro della scena c’è Maria, una donna sola la cui esistenza si svolge all’interno di una casa dalle pareti azzurre, gialle e rosa, i colori tenui e rassicuranti utilizzati nelle pubblicità rivolte alle donne. La vita della protagonista, interpretata magistralmente da Francesca Epifani, direttore artistico del Teatro Kopó, assomiglia infatti ad una reclame della casalinga perfetta, circondata dai migliori elettrodomestici. A regalarglieli è il marito, Alfredo, un uomo che “non le fa mancare nulla”.



Grazie alle chiacchiere con una vicina, la donna riesce a raccontare il suo profondo disagio e la prostrazione in cui la situazione familiare, apparentemente perfetta, l’hanno fatta precipitare. Gli elettrodomestici all’ultima moda sono soltanto oggetti che la rendono oggetto, adoperata tutte le sere da un marito dispotico ed incurante di darle piacere. Quella casa da bambola è in realtà una prigione e lei non può far altro che destreggiarsi, con fatica, tra le faccende domestiche, la cura dei figli, le telefonate di controllo del coniuge geloso e quelle di uno stalker anonimo, le attenzione del cognato invalido ed erotomane. Maria ha cercato una via di fuga, prima in una relazione extraconiugale deludente e poi in un tragico tentativo di suicidio. Per lei, non sembra esserci dunque scampo ed è in un crescendo di allegra disperazione che la donna deciderà di compiere un ultimo gesto estremo di rivolta contro il suo carceriere. Sono trascorsi più quarant’anni da quando Dario Fo e Franca Rame scrissero Una donna sola, eppure la pièce è ancora attualissima, perché la strada da percorrere verso la piena parità di genere è tutta in salita, come ci raccontano i dati sul femminicidio, quelli sulle diseguaglianze, la persistenza di stereotipi sessisti nella pubblicità.



Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Ferroviario di Sassari, sabato 5, alle 21, ed a Cagliari, domenica 6, nello spazio Intrepidi monelli, alle 19.30. Domani, venerdì 4, invece, inaugurerà il suo piccolo tour sardo a Santa Teresa di Gallura, al teatro comunale “Nelson Mandela”. I biglietti per lo spettacolo sassarese sono disponibili in Via Roma 105, a Sassari, sul sito dell'Arts Tribu, o al botteghino del Teatro Ferroviario, a partire dal pomeriggio di spettacolo.



Nella foto: Francesca Epifani in scena Commenti SASSARI - Sabato 5 maggio, per la rassegna “Tribù teatrali”, arriva al Teatro Ferroviario di Sassari “Una donna sola”, monologo scritto da Franca Rame ed interpretato da Francesca Epifani, già vincitrice del Premio Hystrio alla vocazione. Al centro della scena c’è Maria, una donna sola la cui esistenza si svolge all’interno di una casa dalle pareti azzurre, gialle e rosa, i colori tenui e rassicuranti utilizzati nelle pubblicità rivolte alle donne. La vita della protagonista, interpretata magistralmente da Francesca Epifani, direttore artistico del Teatro Kopó, assomiglia infatti ad una reclame della casalinga perfetta, circondata dai migliori elettrodomestici. A regalarglieli è il marito, Alfredo, un uomo che “non le fa mancare nulla”.Grazie alle chiacchiere con una vicina, la donna riesce a raccontare il suo profondo disagio e la prostrazione in cui la situazione familiare, apparentemente perfetta, l’hanno fatta precipitare. Gli elettrodomestici all’ultima moda sono soltanto oggetti che la rendono oggetto, adoperata tutte le sere da un marito dispotico ed incurante di darle piacere. Quella casa da bambola è in realtà una prigione e lei non può far altro che destreggiarsi, con fatica, tra le faccende domestiche, la cura dei figli, le telefonate di controllo del coniuge geloso e quelle di uno stalker anonimo, le attenzione del cognato invalido ed erotomane. Maria ha cercato una via di fuga, prima in una relazione extraconiugale deludente e poi in un tragico tentativo di suicidio. Per lei, non sembra esserci dunque scampo ed è in un crescendo di allegra disperazione che la donna deciderà di compiere un ultimo gesto estremo di rivolta contro il suo carceriere. Sono trascorsi più quarant’anni da quando Dario Fo e Franca Rame scrissero Una donna sola, eppure la pièce è ancora attualissima, perché la strada da percorrere verso la piena parità di genere è tutta in salita, come ci raccontano i dati sul femminicidio, quelli sulle diseguaglianze, la persistenza di stereotipi sessisti nella pubblicità.Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Ferroviario di Sassari, sabato 5, alle 21, ed a Cagliari, domenica 6, nello spazio Intrepidi monelli, alle 19.30. Domani, venerdì 4, invece, inaugurerà il suo piccolo tour sardo a Santa Teresa di Gallura, al teatro comunale “Nelson Mandela”. I biglietti per lo spettacolo sassarese sono disponibili in Via Roma 105, a Sassari, sul sito dell'Arts Tribu, o al botteghino del Teatro Ferroviario, a partire dal pomeriggio di spettacolo.Nella foto: Francesca Epifani in scena