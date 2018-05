Condividi | M.P. 23:00 Prima di affrontare l´esame di maturità il giovane velista 18enne di Alghero venerdì 4 maggio dovrà affrontare un´altra impegnativa prova formativa per il suo curriculum marittimo: la partecipazione alla 24 esima edizione de La Duecento di Caorl Caparrotti, studente del Paglietti debutta alla regata La Duecento



PORTO TORRES - Di sicuro quest’anno non mancheranno le sfide per il giovane studente dell’Istituto Nautico Paglietti di Porto Torres, Domenico Caparrotti. Prima di affrontare l'esame di maturità il giovane velista 18enne di Alghero venerdì 4 maggio dovrà affrontare un'altra impegnativa prova formativa per il suo curriculum marittimo: la partecipazione alla 24 esima edizione de La Duecento di Caorle.



La prestigiosa regata internazionale organizzata dal Circolo nautico Porto Santa Margherita, che partirà da Caorle con rotta su Grado e il passaggio all’isola di Sansego in Croazia, duecento miglia da percorrere a bordo del Mini "Yacht Club Riviera del Corallo" con Manuel Polo. Una manifestazione di rilievo nel panorama velico con un numero notevole di partecipanti: oltre 70 equipaggi.



Il giovane studente ha iniziato la sua prima esperienza da velista a 7 anni nelle acque di Alghero con l'Optimist, poi il passaggio al Laser. A 15 anni la passione per la vela d'altura offshore e a 17 anni sale sul podio della Round Sardinia Race ovvero la circumnavigazione della Sardegna in senso antiorario. Una prova agonistica che ha spinto Domenico a scegliere la Classe Mini (si intende quella formata da barche da 6,50 metri) e pensare alle prime regate oceaniche. Fino alla costruzione del progetto legato alla Mini Transat, la regata delle regate per la classe e una delle transoceaniche più dure ed impegnative. Un traguardo che vuole raggiungere e tagliare.