Il 2018 è l'anno in cui cadono i cinquant'anni della nascita del Paese Museo, l'esaltante esperienza del Comune di San Sperate che, sotto la regia di Pinuccio Sciola, vide nascere un nuovo modo di concepire il rapporto spazio-comunità I cinquant´anni del Paese Museo



SAN SPERATE - Il 2018 è l’anno in cui cadono i cinquant’anni della nascita del Paese Museo, l’esaltante esperienza del Comune di San Sperate che, sotto la regia di Pinuccio Sciola, vide nascere un nuovo modo di concepire il rapporto spazio-comunità. In occasione dell’importante anniversario, l’Amministrazione comunale intende proclamare il 2018 “Anno del Paese museo, paese della creatività”.



I dettagli dell’iniziativa e delle attività culturali ad essa legate saranno illustrate in un incontro con la stampa in programma domani, venerdì 4 marzo, alle 11.30, nell’aula consiliare in Via Sassari 12. Nell'occasione, sarà presentato il progetto “Il paese della creatività. Cinquantennale del paese museo”, promosso dall’Amministrazione comunale.



All’incontro con i giornalisti, parteciperanno il sindaco e l’assessore comunale alla Cultura Enrico Collu, con il direttore artistico del progetto Emanuela Katia Pilloni, il direttore scientifico Angelo Pilloni. Inoltre, saranno presenti Paolo Lusci ed i rappresentanti delle associazioni coinvolte che, per la prima volta, collaborano tutte insieme ad un unico progetto.



