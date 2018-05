Condividi | Red 22:56 Oggi pomeriggio, una tedesca è stata colta da malore a bordo della nave da crociera Mein Schiff 5. Soccorsa, è stata trasportata dalla motovedetta Cp871 al porto di Alghero, dov´era pronto il personale medico del 118 Malore a bordo: turista soccorsa dalla Guardia costiera di Alghero



ALGHERO - Oggi pomeriggio (giovedì), una 55enne tedesca è stato colta da malore mentre si trovava a bordo della nave da crociera “Mein Schiff 5”, partita da Palma di Maiorca e diretta a Civitavecchia. L’attività di soccorso è stata portata a termine dalla Guardia costiera di Alghero, che ha provveduto al trasbordo in sicurezza del passeggero.



Le operazioni, coordinate dal direttore marittimo del nord Sardegna, il capitano di Vascello Maurizio Trogu, hanno avuto inizio poco prima delle 15, dopo la richiesta lanciata dal Comando di bordo della nave battente bandiera maltese. È stato quindi ordinato alla nave di avvicinarsi alla rada di Alghero per poter effettuare il trasbordo del passeggero in acque tranquille con la motovedetta Cp871, unità navale specializzata nella ricerca e soccorso, alla quale è stato affidato il compito di provvedere all’evacuazione medica.



Poco prima delle 18, si sono concluse le operazioni di trasbordo sulla motovedetta, il cui equipaggio, una volta giunti a terra, ha affidato la donna alle cure del personale del 118. Il personale medico era stato precedentemente allertato dalla sala operativa della Guardia costiera di Alghero.



